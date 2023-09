' Splendida Cornice' | alle 21 25 su Rai 3 | ospiti e anticipazioni della puntata

(Di giovedì 28 settembre 2023) Geppi Cucciari torna in prima serata con una nuova edizione di '', programma di Rai Cultura in onda da giovedì 28 settembre21.25 su Rai 3. Due ore e mezza di intrattenimento ...

Cronache Cittadine ANAGNI – È stata presentata nel pomeriggio di oggi, 10 Luglio , in un’apposita conferenza stampa presso la Sala Gialla ...

Dal 17 al 22 luglio 2023 a Matera si è tenuta la sesta edizione della “eXtended Reality and Artificial Intelligence International Summer School ...

Cronache Cittadine COLLEFERRO – In occasione del Centenario della nascita dello scrittore Italo Calvino, l’Amministrazione comunale di Colleferro ha ...

Geppi Cucciari torna in prima serata con una nuova edizione di '', programma di Rai Cultura in onda da giovedì 28 settembre alle 21.25 su Rai 3. Due ore e mezza di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione, satira. E di contaminazione: ...Poche ore e sarà tempo di Ryder Cup nelladi Roma che per la prima volta ospiterà il più famoso torneo di Golf nel Mondo. A prendere le parole a poche ore dall'inizio della Ryder Cup, è stato il numero uno del CONI Giovanni ...

CIVITAVECCHIA – Torna a Civitavecchia la seconda edizione di “Vivere il mare”, lo spettacolare evento inaugurato lo scorso anno nella splendida c ..."Splendida Cornice", programma di Rai Cultura in onda da giovedì 28 settembre alle 21.25 su Rai 3. Due ore e mezza di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione, satira.