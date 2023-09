Spari al corteo funebre | scatta il panico fuori dalla chiesa ad Acerra | arrestato un 23enne evaso dai domiciliari – Il video

(Di giovedì 28 settembre 2023) Unè statoad, in provincia di Caserta, dopo aver scatenato ilsparando alcuni colpi di pistola durante un. La scena è stata ripresa ingirato da una persona che abita davanti allain cui si è svolto il funerale e pubblicato sui social del deputato di Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto hanno trovato per terra alcuni bossoli calibro 9×21. Dal racconto di alcuni testimoni e dopo aver analizzato le immagini dellasorveglianza, gli agenti hanno ricostruito che un uomo era arrivato a bordo di uno scooter e aveva iniziato a sparare in aria, per poi scappare. Il responsabile è stato rintracciato più tardi al pronto soccorso ...

Ancora da chiarire perché il 23enne ha sparato durante quelfunebre.

