Spagna | studente 14enne pugnala 5 persone in una scuola

Strage in una scuola pubblica di Madrid questa mattina, 28 settembre 2023. Uno studente di 14 anni è stato fermato e Arrestato in Spagna , a Jerez de ...

" Non lo conoscevo bene perché era la prima volta che lo incontravo in classe, ma era sempre solo ", ha raccontato la testimone a El País , che lo ha descritto come unodiligente e ...Il caso, per certi versi, ricorda ciò che è successo ad Abbiategrasso lo scorso maggio, quando unoha accoltellato una ...

Uno studente di 14 anni, autistico, ha pugnalato cinque persone in una scuola in Spagna.