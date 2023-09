Spagna | studente 14enne accoltella tre insegnanti e 2 coetanei a scuola Arrestato

(Di giovedì 28 settembre 2023) Strage in unapubblica di Madrid questa mattina, 28 settembre 2023. Unodi 14 anni è stato fermato ein, a Jerez de la Frontera, vicino Cadice, dopo averto 3 professori e 2 studenti in unadella città. Lo rende noto il quotidiano El Pais, precisando che l'istituto dove sono avvenuti i fatti è l'Elena García Armada L'articolo proviene da Firenze Post.

L'aggressore, unodi 14 anni che frequenta la terza media, aveva con sé due coltelli e ha aggredito tre insegnanti e due studenti, che sono già stati trasferiti in diversi centri medici. Secondo la testimone, si tratta di unointelligente ma sempre solo e frequentemente preso in giro dai compagni.

Nel video si vedono gli studenti fuori dall'Istituto dove si è verificata l'aggressione dopo l'evacuazione dell'edificio. Nessuno dei colpiti è in pericolo di vita. Momenti di terrore questa mattina, poco prima dell'inizio delle lezioni, in una scuola di Jerez de la Frontera, in Spagna. Uno studente di 14 anni ha