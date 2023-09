Spagna | paura in casa Ramos | furto con i figli in casa

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 28 settembre 2023), rapina inSergio: mentre il difensore era assentenella sua abitazione, dove c’erano solo i quattroBrutto episodio per Sergio: mentre il calciatore, come riportato da Tuttosport, era in campo con il Siviglia insua sono entrati i ladri per fare man bassa. Al momento delassente anche la moglie del difensore e inc’erano solo i quattrocon la baby sitter. Per fortuna del difensore nessuno si è fatto male e i malviventi si sono limitate a portare via vestiti, gioielli, orologi e contanti.