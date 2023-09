Spaccio e uso di sostanze stupefacenti | medico 35enne in manette

(Di giovedì 28 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPersonale della Squadra Mobile della Questura di Avelino nel corso di un’attività investigativa finalizzata al contrasto delloe dell’uso di, ha tratto in arresto, in flagranza di reato undi Marcianise. Il predetto,in servizio presso il complesso penitenziario “A. Graziano di Avellino” è stato fermato a bordo della propria autovettura mentre si recava sul posto di lavoro. Nella circostanza a seguito di perquisizione personale, all’interno della borsa da, venivano rinvenute due confezioni di sigari, apparentemente sigillati, al cui interno però erano celati due panetti contenenti 98, 25 grammi di hashish, nonché 4 minitelefoni cellulari con relativi cavi da destinare presumibilmente ai detenuti della ...

Personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino nel corso di un'attività investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio e dell'uso di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto, in flagranza di reato un 35enne di Marcianise.