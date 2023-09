Spaccio di droga a Montesarchio | 30enne arrestato dai carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIdel Comando Compagnia di, nella tarda serata di ieri, hanno tratto in arresto, nella presunta flagranza didi stupefacenti, Ivan Nicolella, di 30 anni, di, il quale ha nominato come proprio difensore l’Avv. Vittorio Fucci. In particolare, secondo i militi, il Nicolella sarebbe stato rinvenuto con una molteplicità di dosi di diverse sostanze stupefacenti, tra cocaina hashish e marijuana, pronte per essere cedute a tossicodipendenti. Il Nicolella è stato sottoposto, però, alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Nelle prossime ore ci sarà l’udienza di convalida innanzi al Giudice delle indagini preliminari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.