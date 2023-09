(Di giovedì 28 settembre 2023) Paulo, allenatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN della prestazione del milanista Yacinecontro il Cagliari Paulo, allenatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN della prestazione del milanista Yacinecontro il Cagliari. PAROLE – «Ci vogliamo sempre molto bene. Yacine è un ragazzo splendido e un granre. Inoltre dal punto di vista tecnico è straordinario.hocon lui al‘il’ per creatività e qualità tecnica. Ovviamente però deve migliorare sotto alcuni aspetti e soprattutto avere continuità».

Paulo, allenatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN della prestazione del milanista Yacine Adli contro il Cagliari Paulo, allenatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN della prestazione del milanista Yacine Adli contro il Cagliari. PAROLE - "Ci vogliamo sempre molto bene. Yacine è un ragazzo ...Paulo, allenatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN della prestazione del milanista Yacine Adli contro il Cagliari Paulo, allenatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN della prestazione del milanista Yacine Adli contro il Cagliari. PAROLE - "Ci vogliamo sempre molto bene. Yacine è un ragazzo ...

Sousa esagera su Adli: «Quando ho lavorato con lui al Bordeaux l’ho definito “il nuovo Zidane”» Calcio News 24

SERIE A - Salernitana-Frosinone1-1, pagelle: bene Ochoa e Turati ... Eurosport IT

Francesco Montervino, ds del Casarano ed ex capitano del Napoli, intervenuto in “Forza Napoli Sempre” su Radio Marte ...Dopo il pesante ko interno contro il Torino, la Salernitana è chiamata al pronto riscatto nell'anticipo di venerdì delle 18:30. In vista della sfida dell'Arechi, Paulo Sousa suona la carica e invita t ...