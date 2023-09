Sousa a rischio esonero? La Salernitana frena! Arriva l’Inter ? Dazn

Leggi su inter-news

(Di giovedì 28 settembre 2023) Lasi trova in penultima posizione insieme a Udinese ed Empoli e tra due giorni sfideràall’Arechi. Ad oggiresta LA POSIZIONE ? Paulonon dovrebbe essere in bilico, almeno momentaneamente. A confermarlo Orazio Accomando di. La, ieri, ha perso contro l’Empoli 1-0 al Castellani complicando ancor di più la sua posizione in classifica. I granata, ancora a secco di vittorie, sono penultimi a tre punti al pari di Udinese ed Empoli. Sabato arriveràall’Arechi, in vista della settimana giornata di campionato. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...