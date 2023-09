Sotto il peso del deficit Cottarelli | “Non era il caso” Tria | “Atto corretto” Lo spread riparte da 195

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 28 settembre 2023) La Nadef libera 14 miliardi di disavanzo per la manovra. Carraro (ConfindusVeneto): "Il governo non ceda alla tentazione di spendere soldi che non abbiamo per una spesa cattiva, che non fa crescere". L'economista Brancaccio: "Il problema non è il, ma la logica da capitalismo arretrato"