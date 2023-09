Il comune di Casoria prolunga i tempi alle imprese per la richiesta dei sostegni : altri venti giorni per ottenere i fondi residui Casoria. ...

... società civile e aziende le informazioni necessarie per approcciarsi con slancioconferenze ... Secondo il Fondo monetario internazionale, igovernativi a gas, petrolio e carbone ...Soldi da utilizzare " si promette - per aiutifamiglie con figli,a chi ha redditi medio - bassi e per confermare il taglio del cuneo fiscale , che si traduce in buste paga un po' più ...

Sostegni alle neo mamme. Un'assistente per 6 mesi ilGiornale.it

Decreto energia, ecco le novità | Confcommercio Confcommercio Firenze

restituire qualcosa alle loro comunità, realizzare il loro sogno di diventare calciatori professionisti e cittadini responsabili. Socca Dream è stata fondata da Aris Albetti, ex calciatore in società ...Il governo lancia una nuova figura: operatrici formate per aiutare le donne. Stanziati 150 milioni nel 2024 ...