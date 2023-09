Sophie Codegoni e Alessandro Basciano | il gesto di lei è molto forte | è davvero finita?

(Di giovedì 28 settembre 2023) Personaggi Tv.si sono lasciati. I due ex protagonisti del “Grande Fratello Vip” stanno attraversando un periodo di crisi. Molti pensano che tra di loro sia già. Ildi lei sembrerebbe confermare quest’ultima ipotesi. Pare proprio chesi sarebbero lasciati definitivamente. (Continua…) Leggi anche:dopo il GF Vip 6: «La gravidanza è stata inaspettata» Leggi anche: “Si è tagliato una mano”. Gf vip, grave incidente per: momenti panico nella casa La storia d’amore tra...

Sarebbe finita la storia tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano : i due ex gieffini si sono lasciati? L’ indiscrezione sui social A distanza di ...

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano potrebbero non aver superato la crisi di qualche settimana fa. Nonostante la smentita del dj, che aveva ...

Momento critico per Sophie e Alessandro . La coppia nata durante la sesta edizione del Gf Vip, pare sia ai ferri corti e la Codegoni per la prima ...

Sembra arrivato il momento più buio trae Alessandro Basciano , l'ex tronista e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, protagonisti della sesta edizione del Gf Vip dove si sono conosciuti e innamorati. Gf Vip:...Pare non esserci pace pere Alessandro Basciano . La relazione sentimentale sarebbe appesa a un filo. C'è chi addirittura sostiene che il filo si sia già spezzato. Voci di una possibile rottura sono tornate a ...

Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni si mostra senza l'anello di fidanzamento: è crisi con Alessandro Basciano ComingSoon.it

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, è ancora crisi Il loro silenzio sui social preoccupa i fan ilmattino.it

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano potrebbero non aver superato la crisi di qualche settimana fa. Nonostante la smentita del dj, che aveva pubblicato una foto con ...Momento critico per Sophie e Alessandro. La coppia nata durante la sesta edizione del Gf Vip, pare sia ai ferri corti e la Codegoni per la prima volta si è mostrata senza l'anello di Basciano.