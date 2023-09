Sony PlayStation saluta Jim Ryan | le dimissioni dello storico CEO

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 28 settembre 2023) La notizia che ha tenuto banco nelle scorse ore è decisamente quella che vede loCEO di, Jim, lasciare l’azienda dopo quasi trent’anni: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Terremoto in casa. Nel corso delle ultime ore, è stata data notizia ufficiale che Jimabbandonerà il suo ruolo di Presidente e Amministratore Delegato (CEO) diInteractive Entertainment. Hiroki Totoki, Presidente, Chief Operating Officer e Chief Financial Officer dellaGroup Corporation assumerà il ruolo di Presidente di SIE a partire da ottobre 2023 per dare una mano nella transizione die sarà nominato CEO ad interim, pur mantenendo la stessa posizione all’interno della ...