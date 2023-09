«Sono rovinato e la colpa è mia» | il biglietto lasciato da Martino Benzi prima di uccidere la famiglia e suicidarsi ad Alessandria

Leggi su open.online

(Di giovedì 28 settembre 2023) «, non c’è via scampo. Laè soltanto mia». Questo ha scrittoin unin casa sua ad. Si tratta dello stessocon cui ha annunciato l’omicidio della moglie Marta, del figlio 17enne Matteo e della suocera Carladi. A parlarne oggi è l’agenzia di stampa Agi, che spiega come ilsia alla base dell’indagine che deve spiegare i motivi della strage. I carabinieri oggi cominceranno ad approfondire la situazione economica di, i suoi conti bancari, le carte dello studio di consulenza informatica. Per capire se abbia qualche connessione con gli omicidi. Nel suo blog ...