Sono qui per difendervi Trump a Detroit | che schiaffo a Biden e democratici

(Di giovedì 28 settembre 2023) "qui per difendere la working class, combattere la classe politica corrotta, proteggere il lavoro made in Usa, l'american dream sul profitto straniero": L'ex presidente degli Stati Uniti, Donaldha cominciato così il suo discorso agli operai riuniti in un capannone alla periferia di, che lo hanno applaudito scandendo cori "Usa", "Usa". "Voi avete costruito questo paese", ha proseguito il tycoon, ricordando gli accordi commerciali internazionali che a suo avviso penalizzavano i lavoratori americani e che lui ha cancellato o rinegoziato, come il Nafta. L'esponente del Partito Repubblicano ha rivendicato altri suoi successi, come la guerra dei dazi che ha fruttato "miliardi agli Usa", soprattutto ai danni della Cina.