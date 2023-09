Sondaggi | un anno dopo | Meloni sorride | Elly no

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 28 settembre 2023) A unesatto dalle elezioni politiche del 25 settembre 2022, la Supermedia deiparla chiaro: Fratelli d’Italia è ancora il primo partito, al netto di qualche decimale di saliscendi, e soprattutto ha guadagnato due punti e mezzo rispetto alle elezioni politiche che l’avevano già vista trionfare. Un successo che mette in ombra totale la parabola ormai discendente diSchlein che,aver conquistato il Nazareno, non è riuscita a invertire la rotta. I dem di Letta si erano fermati al 19,7% ad urne aperte ed oggi sono appena lo 0,6% più in alto. Non abbastanza per impensierire Giorgia. Ecco tutti i dati delo in Supermedia realizzato da Agi/youtrend: FdI 28,5 –> (+2,5 rispetto alle Politiche 2022) Pd 19,7 –> (+0,6) M5S 16,5 –> (+1,1) Lega 9,3 ...