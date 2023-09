Sondaggi elettorali Swg | gli italiani bocciano Piantedosi e Salvini sull’immigrazione

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 28 settembre 2023) Recuperano terreno Lega e Forza Italia La congiuntura politica sembra essere in parte contraddittoria, almeno a guardare idi Swg. Da un lato nelle intenzioni di voto il centrodestra rimane forte e anzi cresce di qualche decimale, dall’altro è evidente la sfiducia verso l’esecutivo su un tema importantissimo come l’immigrazione. La chiave di lettura è che però quest’ultimo aspetto, il giudizio negativo sul governo, comporta in parte uno spostamento degli equilibri nella maggioranza più che un allontanamento da essa. La dimostrazione è nel fatto che per Swg la Lega supera il 10%, salendo dal 9,8% al 10,1% in una settimana, mentre Fratelli d’Italia non cresce e anzi perde un decimale. È ora al 28,7%. Su anche Forza Italia, dello 0,2%, raggiunge il 6,5% Non sono molto buoni i numeri per l’opposizione, con il Pd ...