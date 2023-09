Soluzione errore PC non è stato avviato correttamente

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 28 settembre 2023) Windows 11 e Windows 10 sono sistemi molto più stabili delle versioni precedenti ma possiamo ancora incappare in errori molto fastidiosi, come la schermata blu con scritto "Il PC non è". Di solito questo è un tipo diche si presenta dopo un blackout oppure dopo l'installazione di aggiornamenti. Windows può fallire il caricamento del desktop, provare ad avviare una procedura automatica di riparazione e mostrare alla fine sullo schermo il messaggio che il PC non è. Nella guida che segue vi mostreremo come risolvere l'"Il PC non è" o errori simili che possono comparire ad ogni avvio dopo un blackout, dopo ...