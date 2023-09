Soldi fatti perdere di proposito | Reazione a Catena | l' accusa è quella peggiore | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) "Praticamente se si facevano spaccare un porcellino a IVostri era meglio". I telespettatori di, il quiz preserale di Rai 1 che con Marco Liorni alla guida sta stravincendo la sfida degli ascolti contro Gerry Scotti e Caduta Libera su Canale 5, non mancano mai di trovare nuove, fantasiose formule per commentare in tempo reale le imprese di campioni e sfidanti. Nel mirino di un utente di X, in particolare, la sfortunata performance de I Rompicapo. Il trio conferma il titolo battendo gli sfidanti I sotto sotto e arriva alla "finale" con in ballo un montepremi di tutto rispetto: 118mila euro. Ce ne sarebbe a sufficienza per sognare in grande e portare a casa un bel gruzzoletto ma come spesso accade, lafinale è ricca di insidie. Queste le parole che ...