Snowpiercer | Chris Evans ammette | Non avevo capito la sceneggiatura | ma mi sono fidato di Bong Joon-ho

(Di giovedì 28 settembre 2023)confessa che non avevaladi, ma nonostante questo, durante le riprese del film si è totalmente afal registaHo.confessa di non averladidurante le riprese del film del 2013 diretto daHo. L'attore lo ha rivelato in una nuova intervista a GQ, durante la quale ha riflettuto sull'esperienza di lavorare con il regista Premio Oscar. L'attore di Captain America ha rivelato di essersi totalmentediHo e della sua visione anche se all'inizio non aveva ...

: il fisico diEvans sollevò dei dubbi nel regista, ecco perchéEvans sui film distopici Nel corso dell'intervista,Evans ha parlato di com'è recitare in un film ...Evans racconta com'è stato lavorare inIl film d'azione post - apocalittico di Bong Joon - ho ( Parasite ), basato su una serie di fumetti, ha entusiasmato il pubblico tanto da ...

Snowpiercer, Chris Evans ammette: "Non avevo capito la ... Movieplayer

Chris Evans: "Gli effetti pratici di Snowpiercer mi hanno aiutato molto ... Movieplayer

Chris Evans confessa che non aveva capito la sceneggiatura di Snowpiercer, ma nonostante questo, durante le riprese del film si è totalmente affidato al regista Bong Joon Ho.Hit drama series Snowpiercer went through a dramatic change during its run, and over on Reddit, fans think this one change ended up ruining the series.