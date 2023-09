Snellire e velocizzare liste di attesa | ASL Caserta attiva servizio SMS

(Di giovedì 28 settembre 2023). L’Azienda Sanitaria Locale dial fine di ottimizzare ela gestione delledihato, in via sperimentale, ildi SMS e di chiamata per confermare o annullare gli appuntamenti, migliorando, così, l’efficienza delSanitario e l’esperienza dei pazienti. Si tratta di chiamate automatizzate con cui la Asl contatta l’assistito, ricorda l’appuntamento, rileva il feedback e recupera le eventuali prenotazioni non confermate dal cittadino. Migliorare l’Efficienza e la Comunicazione. Consapevoli dell’importanza di garantire ai pazienti un accesso agevole ai servizi sanitari e i processi di prenotazione trasparenti, ilsi è reso necessario per semplificare la conferma o ...

L'Azienda Sanitaria Locale di Caserta al fine di ottimizzare ela gestione delle liste di attesa ha attivato, in via sperimentale, il servizio di Sms e

