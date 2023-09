Smart working per i dipendenti pubblici fragili prorogato fino a 31 dicembre | ok del governo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) Iche rientrano nella categoria “” potranno continuare a utilizzare loal 312023. Con una norma contenuta in un decreto approvato dal Consiglio dei ministri, ilha dato il via libera ad altri tre mesi di lavoro agile per i lavoratori, equiparati quindi a quelli privati, andando incontro a una richiesta avanzata da tempo dai sindacati. Per permettere loaiviene stanziata la somma di 1,67 milioni di euro. Potranno usufruire ancora del lavoro agile iaffetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di ...