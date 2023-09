Smart working nella Pa | c’è la proroga | cosa cambia

(Di giovedì 28 settembre 2023) I dipendenti pubblici cosiddetti fragili potranno beneficiare dellofino a fine anno, così come i lavoratori del settore privato. Laè stata inserita nel decreto appena varato dal Consiglio dei ministri grazie a un finanziamento di 1,67 milioni di euro e recepisce le richieste avanzate da tempo dai sindacati. LaLa misura spinta dal ministro della Funzione pubblica Paolo Zangrillo è stata in dubbio fino a poche ore prima del Cdm dove è arrivata l’avallo sulle copertura da parte del Mef. Si tratta dell’ennesimo prolungamento sullodopo quella di altri tre mesi disposta lo scorso giugno (qui avevamo parlato dell’addio allodall’1 luglio per i genitori di figli under 14 e della ...

E dunque chi lavora inpotendo quindi scegliere in quale città e in quale regione vivere potrebbe avere un buon vantaggio nello scegliere una città di residenza come Caltanissetta ...dipendenti fragili della Pubblica amministrazione potranno continuare a utilizzare lofino al 31 dicembre. Il termine e' stato spostato in avanti di tre mesi dal decreto varato dal Consiglio dei ministri, equiparando cosi' i lavoratori pubblici a quelli privati, come ...

Si tratta dell'ennesimo prolungamento sullo smart working dopo quella di altri tre mesi disposta lo scorso giugno (qui avevamo parlato dell'addio allo smart working dall'1 luglio per i genitori di ...