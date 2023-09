Smart Glasses Carrera | presentati i nuovi occhiali smart con Alexa

(Di giovedì 28 settembre 2023) Safilo e Amazon presentano ufficialmente icon, vediamoli nel dettaglio Il Gruppo Safilo, tra i più importanti player del mercato dell’eyewear per design, produzione e distribuzione dida sole, montature da vista, caschi, maschere eper l’outdoor, e Amazon, annunciano il lancio deidicon, un mix tra il design italiano di Safilo e la tecnologia, racchiuso in due modelli iconici e innovativi....

Meta Platforms, Inc. e EssilorLuxottica lanciano sul mercato, in occasione dell'evento annuale Meta Connect, la nuova generazione di: la collezione Ray - Ban Meta . La nuova collezione propone i primi occhiali da sole dotati di intelligenza artificiale e funzione live streaming, entrambe perfettamente integrate . ...Insieme al visore Quest 3 , l'azienda di Menlo Park ha annunciato i nuovi occhialisviluppati in collaborazione con EssilorLuxottica. Il nome completo è Ray - Ban Meta, quindi è stato eliminato il termine Stories . Sono stati introdotti diversi miglioramenti hardware e la possibilità di trasmettere in diretta su Facebook e Instagram. Saranno in ...

Safilo e Amazon presentano ufficialmente i nuovi occhiali smart con Alexa, Smart Glasses Carrera, vediamoli nel dettaglio.