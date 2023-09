Slovacchia | il filorusso Robert Fico in vantaggio nei sondaggi | ex premier | si era dimesso dopo l’omicidio di Jan Kuciak

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) Idella vigilia lo danno in, anche se con margini oscillanti da meno di un punto a sei e mezzo. L’exsovranista, leader del partito socialdemocratico Smer, è dato per vincitore alle parlamentari anticipate di sabato prossimo.e contrario a ulteriori finanziamenti della guerra in Ucraina, l’elezione diavvicinerebbe laalle posizioni di Orban rispetto a Mosca, e potrebbe allontanare Bratislava dai valori dell’Unione Europea. Giàdelladal 2006 al 2010 e dal 2012 al 2018, quando si eratre settimanel’uccisione di Jane della sua fidanzata Martina Kusnirova, ...