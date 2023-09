SINDACATI | USIF | “ATTENDIAMO ANCORA DECRETI PER PIENA OPERATIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI” 

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 28 settembre 2023) “Sono trascorsi ben cinque anni dalla sentenza della Corte Costituzionale (120/2018), con la quale è cessato il divieto per i militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, successivamente altri quattro anni sono passati per emendare una legge ad hoc sull’esercizio della libertà sindacale e delega al Governo per il coordinamento normativo. Ad oggi, invece, la totale assenza di notizie in merito al regolamento di attuazione del nuovo sistema sindacale ci ha indotti ad interessare direttamente i Ministri competenti. Con una nota congiuntaAssociazioni professionali a carattere sindacale tra militari (, SILF, SINAFI e SIM), riferite al personale della Guardia di finanza e iscritte all’albo del MEF, è stato formalmente richiesto al ministro dell’Economia eFinanze, On. Giancarlo Giorgetti, e al ...