Simba La Rue | in 4 a processo per il tentato omicidio | l’agguato a Treviolo con 10 coltellate

(Di giovedì 28 settembre 2023) Bergamo. Ilè stato fissato il prossimo 10 gennaio, con giudizio immediato. Alla sbarra quelli che per l’accusa sono il mandante e tre esecutori materiali deldi Saida Mohamed Lamine, in arteLa Rue, il trapper italo-tunisino di 21 anni accoltellato la notte del 16 giugno 2022 in un parcheggio di via Aldo Moro asi inserisce in un’accesa rivalità tra due esponenti della scena musicale trap. Tra gli imputati – arrestati lo scorso 7 ottobre, tutti in carcere – c’è Moaad Amagour, 25 anni, difeso dall’avvocato Michele Cinquepalmi del foro di Milano. È il fratello del trapper italo-marocchino Baby Touché, 20 anni, con il qualeinnescò una faida passata alla svelta dalle provocazioni verbali (il cosidetto ‘dissing’, ...

Chieste condanne per i trapperLae Baby Gang nel processo (con rito abbreviato) che li vede imputati per la sparatoria avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via dei Tocqueville, zona corso Como, in cui ...Il pm di Milano Francesca Crupi ha chiesto 8 condanne, tra cui una a 5 anni e 8 mesi per il trapper 21enne Mohamed Lamine Saida, dettoLa, e un'altra a 4 anni e 8 mesi per Baby Gang , ossia Zaccaria Mouhib, anche lui noto trapper 22enne, nel processo milanese con rito abbreviato con al centro la sparatoria, avvenuta nella ...

Milano, 20 settembre 2023 – Cinque anni e 8 mesi per il trapper 21enne Mohamed Lamine Saida, detto Simba La Rue, e un'altra a 4 anni e 8 mesi per Baby Gang, ossia Zaccaria Mouhib, anche lui noto ...