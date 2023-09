Signorini arrabbiato con una concorrente del Grande Fratello? “Vuole creare la coppia!” | l’identikit della ragazza

(Di giovedì 28 settembre 2023)con unadel? Secondo quanto riferisce l’account Twitter di Agent Beast, pare che il conduttore del reality show vogliauna ship a tutti i costi, ecco i dettagli.con unadel? “la” Notizia dell’ultimo minuto:contro unadel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

" Giovane, mora, indisciplinata, non si è adeguata alle direttive diriporta il Tweet Riferiscono che (ndr) sia moltoe nervoso in particolare modo con questa ...con una concorrente del Grande Fratello Secondo quanto riferisce l'account Twitter di Agent Beast, pare che il conduttore del reality show voglia creare una ship a tutti i costi,...

Signorini arrabbiato con una inquilina del Grande Fratello “Vuole la ship!" Blog Tivvù

Grande Fratello non decolla, Signorini "pretende" la ship: l’indiscrezione Libero Magazine

non si è adeguata alle direttive di Signorini – riporta il Tweet – Riferiscono che (Signorini ndr) sia molto arrabbiato e nervoso in particolare modo con questa concorrente. Dalla descrizione, la ...Stando ad alcune indiscrezioni, pare che Alfonso Signorini abbia covato una certa insofferenza in particolare verso una delle donne della Casa ...