Signora di 87 anni sventa la truffa del falso incidente e denuncia tutto alla polizia

Leggi su notizie

(Di giovedì 28 settembre 2023) Questa anziana di Foligno è riuscita are ladelcon l’aiuto di un vicino di casa. Lahatoalle forze dell’ordine Nella tranquilla città di Foligno una giornata apparentemente come le altre si è trasformata in un momento di paura e incertezza per un’anzianadi 87. Graziesua prontezza d’animo e all’intervento tempestivo dellal’anziana è riuscita a sfuggire ad un tentativo diche avrebbe potuto costarle molto caro. 87ennedel(ANSA) – Notizie.comLa vicenda inizia quando il vicino di casa della ...