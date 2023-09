Siamo tutti un po’ flaneur

Leggi su panorama

(Di giovedì 28 settembre 2023) Nel suo girovagare «travestito da flâneur», Francesco Risso è arrivato a Parigi. E, in una lettera scritta a mano consegnata a ognuno degli invitati alla sfilata, il direttore creativo di Marni si perde tra ricordi e riflessioni. Definisce la sfilata - tenuta all’interno dell’hotel particulier un tempo dimora di Karl Lagerfeld - «un momento di passione, amore e dedizione» mentre uno dopo l’altro si dispiegano fantasie di check, righe e fiori (in 3D grazie all’utilizzo di lattine). Un racconto magico ed eclettico - a tratti caotico - ispirato dalla stessa Parigi, città barocca, perché per stessa ammissione di Risso «ogni tappa (ha precedentemente sfilato a Tokyo e New York) mi ha regalato un diverso punto di vista sul marchio». Leggigli articoli sulla Paris Fashion Week