Sì della Camera alla fiducia sul decreto giustizia | cambiano le intercettazioni | stretta su piromani

(Di giovedì 28 settembre 2023) L’utilizzo delleviene esplicitamente esteso alle indagini per reati, tentati o consumati, legati al traffico illecito di rifiuti, alle fattispecie aggravate dal metodo mafioso, ai sequestri di persona con finalità estorsive e al terrorismo. Vengono però limitate le trascrizioni delleirrilevanti. Il Pm poi dovrà indicare per iscritto quanto ha speso per ogni intercettazione

In base ai regolamentiè possibile... la premier in aulamise a verbale: "Mi assumo la responsabilità di dire che, per l'interesse nazionale, non è questo il momento di ratificare il Mes. Abbiamo scelto l'approccio a ...

Canada, si dimette il presidente della Camera che aveva omaggiato il veterano nazista la Repubblica

Il presidente della camera dei comuni canadese si dimette dopo l'omaggio al veterano nazista Internazionale

Palpabili emozioni, stamattina, presso la Camera dei Deputati a Roma, dove il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra e la sorella, Tiziana, sono stati ...Lo scrive su Facebook Roberto Fico, presidente della Camera. 21:24 - Ex Ilva: Nobili, 'firmato emendamento Paita su scudo, via alibi' Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Questo pomeriggio ho firmato, insieme ...