... ma come sistema federale abbiamo grande fiducia e rispetto nell'degli organi di ... spiega Gravina, avvia l'iter per valutare quali margini legali vi siano per una causa di risarcimento'...Perfino un Paese storicamente centralista come la Francia guardacome innovazione nell'interesse dei cittadini, volta a salvaguardare le tradizioni di quei territori e ad assicurare '...

"Sì all'autonomia". L'apertura di Macron sulla Corsica ilGiornale.it

Cna Lombardia: “Superbonus un problema irrisolto. Sì all'autonomia e al confronto su salario minimo. No al bando dei ... varesenews.it

Oggi il presidente Macron si rivolge di nuovo all'isola, così importante e così delicata per la storia della Francia, richiamando la questione della autonomia. In una visita particolarmente ...Roma, 28 set. (Adnkronos) - “In Francia si pensa a una riforma costituzionale per consentire alla Corsica di ottenere l’autonomia, prevedendola nella Costituzione francese. Ad annunciarlo è lo stesso ...