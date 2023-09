Shiba Memu rimane forte mentre il Nasdaq 100 | il Russell 2000 e le obbligazioni crollano

(Di giovedì 28 settembre 2023) Le azioni americane hanno continuato la loro svendita questa settimanai rischi aumentavano. Le criptovalute si sono dimostrate resilienti nonostante il contesto difficile. La vendita di tokendi recente ha subito un’accelerazione. Questa settimana il mercato finanziario è stato un mare di rosso, poiché il Fear and Greed Index è crollato al livello più basso degli ultimi mesi e l’indice del dollaro statunitense (DXY) è salito a 106,7 dollari. L’ETF iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT), attentamente seguito, è crollato al punto più basso dal 2014. È sceso di oltre il 17% dal punto più alto quest’anno. Nel frattempo, l’indicedelle società a piccola capitalizzazione si è spostato in una zona di correzione, crollando di oltre il 12% rispetto al suo picco di ...

(SHMU) non è solo l'ennesima moneta meme di uso comune. Sta guadagnando un vero e proprio slancio da parte degli investitori in fase iniziale grazie al suo innovativo mix di intelligenza ...... e nelle ultime settimane un candidato sta catturando l'attenzione in questo frenetico settore: si tratta di(SHMU). Ma non lasciatevi ingannare dal nome:non è una semplice "...

Previsione dei prezzi delle criptovalute: Bitcoin, Maker, Shiba Memu CoinJournal

Fare tesoro della massiccia impennata di Shiba Memu Cryptonomist

Shiba Memu (SHMU) non è solo l’ennesima moneta meme di uso comune. Sta guadagnando un vero e proprio slancio da parte degli investitori in fase iniziale grazie al suo innovativo mix di intelligenza ...