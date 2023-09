Shawn Michaels si espone su CM Punk | “La porta per lui ad NXT è apertissima”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 28 settembre 2023) Della questione CMse ne è parlato tantissimo e quasi non sembrano esserci piu’ segreti in merito all’episodio di All In che gli è costato il licenziamento. Il suo futuro è incerto, Nick Khan è stato molto evasivo in merito e la WWE prima di oggi non si era mai esposta sulla situzione. A mischiare le carte ci ha pensatoche lo aspetta a braccia aperte in quel di NXT. Un clamoroso ritorno? “Io lo attenderei calorosamente da noi ad NXT anche se non so se vorrebbe lavorare con i ragazzi, magari preferirebbe il main roster…”