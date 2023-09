Sfuriata di Sarri nello spogliatoio della Lazio dopo il pareggio con il Monza. Sullo sfondo c’è l’insoddisfazione di Lotito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) Nessun giorno di riposo il lunedì e una riunione privatala domenica: fuori i dirigenti e i membri dello staff, per evitare fughe di notizie, presenti solo i calciatori e l’allenatore. Così il tecnico, Maurizio, ha pensato di dare una strigliata alla squadra, la mattina di domenica 24 settembreil bruttosera prima contro ilche aveva portato i biancocelesti a un totale di appena 4 punti in 5 gare, in una posizione in classifica appena sopra la zona retrocessione, lontanissima da quel secondo posto conquistato la scorsa stagione. Serviva dunque una reazione ed è quello cheha chiesto ai suoi giocatori nella riunione a porte ...