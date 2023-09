Serie B | quali sono le partite più interessanti della giornata 8?

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 28 settembre 2023) La stagione 2023/24 sta regalando molte emozioni, non soltanto per ciò che concerne i massimi campionati, ma anche quello cadetto. LaB infatti, giunta alla8, comincia a delinearsi e a mostrare eventuali squadre pronte a farepromozione il loro unico obiettivo. Viene dunque da domandarsisiano i match piùin ottica weekend, visto che si registrano sfide di alto livello. Le primeclasse – su tutte il Parma – saranno impegnate in scontri diretti importanti in chiave classifica.8 diB: i match da seguire Al termine delle prime sette gare compare una capolista in solitaria, ovvero il Parma, che vanta 5 vittorie e 2 pareggi per un totale di 17 punti. Seguono Palermo e Como che, con 13 punti e ...