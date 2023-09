Serie B | il Parma prova la fuga | primo ko per il Bari

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ilbatte 2-1 ile rimane in testa alla classifica diB, allungando di 4 punti sul Palermo secondo Ilvince ancora e allunga in classifica, cominciando a scavare un certo divario dalle inseguitrici e portandosi a +4 dal Palermo. Contro ili crociati vincono 2-1, reti di Partipilo e Benedyczak. Per ilinvece si tratta delko stagionale, dopo una vittoria e cinque pareggi.