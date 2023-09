Serie A | la classifica aggiornata dopo la 6ª giornata | Inter ripresa

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il turno infrasettimanale diA segna il primo stop dell’, battuta dal Sassuolo e agganciata in testa alladal Milan. Si accorcia molto la graduatoria in testa, al termine di un giovedì che però certifica soprattutto la crisi della Roma, travolta dal Genoa.A 2023-2024 – 6ªJuventus-Lecce 1-0 57? Milik Cagliari-Milan 1-3 29? Luvumbo (C), 40? Okafor, 45? Tomori, 60? Loftus-Cheek Empoli-Salernitana 1-0 34? Baldanzi Verona-Atalanta 0-1 13? Koopmeiners-Sassuolo 1-2 45? +1 Dumfries (I), 54? Bajrami, 63? D. Berardi Lazio-Torino 2-0 56? Vecino, 75? Zaccagni Napoli-Udinese 4-1 19? rig. Zielinski, 39? Osimhen, 74? Kvaratskhelia, 80? Samardzic (U), 81? Simeone Frosinone-Fiorentina 1-1 19? N. Gonzalez (FI), 70? Soulé Monza-Bologna 0-0 Genoa-Roma 4-1 5? ...

È un avvio di stagione molto difficile per il club di Trigoria, che porta a casa la terza sconfitta in sei partite in questo campionato ed è quint'ultima indiA . Ecco le parole ......primo è che sia tra i ragazzi che tra le ragazze l'ultimo atto vede di fronte le due teste di... invece, andrà in scena un intrigante derby cinese tra due tenniste molto in alto nella...

Serie A, la classifica aggiornata: Roma scavalcata pure dal Genoa. Adesso è quintultima TUTTO mercato WEB

Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina viene riacciuffata e fallisce il triplo sorpasso TUTTO mercato WEB

Il Genoa batte la Roma per 3-1 oggi 28 settembre 2023 nel match in calendario come posticipo della sesta giornata del calendario di Serie A 2023-2024. Il successo consente al Genoa di salire a 7 punti ...Nella ripresa arrotondano il 2-1 dell'intervallo i gol di Thorsby e Messias. La Roma rimane ferma a quota cinque in classifica, i rossoblu salgono a quota sette ad una sola lunghezza dal Torino.