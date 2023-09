Serie A | Genoa - Roma 4 - 1

La Roma di Josè Mourinho sbarca in Liguria per affrontare il Genoa di mister Gilardino. Vietato sbagliare per i giallorossi, che devono ...

L’allarme Roma è ufficiale. La squadra di José Mourinho crolla in casa del Genoa , che ha a cuore i match contro le capitoline per il secondo ...

Le statistiche parlano chiaro: non si vedeva una Roma tanto brutta e in fondo alla classifica dal 2010. E i quattro gol presi dlnon fanno che peggiorare il bilancio. Mourinho è partito male, Lukaku per ora non risolve i problemi dei giallorossi e e non lo fa nemmeno Brian Cristante, autore dell'unico gol degli ospiti ...Ilsi impone 4 - 1 sulla Roma nel match che chiude la sesta giornata diA. I rossoblù prendono il vantaggio nel primo tempo grazie alle reti di Gudmunsson all'inizio e Retegui nel finale dopo ...

Diretta Genoa - Roma (3-1) Serie A 2023 la Repubblica

Genoa-Roma 2-1 LIVE: Retegui non sbaglia Sky Sport

La Roma crolla a Marassi sotto i colpi di Gudmundsson, Retegui, Thorsby e Messias. Una sconfitta che complica i piani Champions di Mourinho, già a -7 dal quarto posto, a + ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ I quattro gol con cui la Roma torna da Marassi completano un inizio di campionato da incubo di proporz ...