Sei nuovi film da Sly Stallone a Claudio Bisio | passando per fantascienza e narcisismi

(Di giovedì 28 settembre 2023) Iniziamo sgommando. Connessione cinematografica al mondo dei videogiochi, Gran Turismo triangola la vera carriera del pilota britannico Jann Mardenborough con le corse di Le Mans e il mondo PlayStation Sony su un gioco cult. Ascesa inimmaginabile di un ragazzo esperto di videogiochi nelle vere corse seguito dal direttore marketing Nissan Orlando Bloom e dal drive coach David Harbour, offre le loro interpretazioni generose più la spettacolare regia di Neill Bloomkamp, uno che finora aveva fatto bene con fanta-tecnologie aliene e distopiche ma non sbaglia neanche su un quasi biopic. Non imperdibile, ma discreto intrattenimento commerciale.bIn sala dal 21 settembre, al nostro botteghino è terzo con 1,2 milioni di euro, ma nel mondo vale per ora oltre 111 milioni di dollari. Alla guida di ben altri motori, tirato e protetto dai suoi amici fustacci armati fino ai denti, Sly ...

decimi limati alla prova più lunga della specialità più tecnica per il cinese che era stato ... oro Australia) e come per la 4x100 mista lanciamessaggi minacciosi in chiave olimpica. Anche ...Nei prossimimesi ci si aspetta un incremento della spesa dei cinesi nel segmento lusso e per cogliere questa ... Tra i trend in corso Andreetta ha ricordato iprogetti nel duty free, 'non solo ...

Milan, il mercato funziona: tutte le differenze con l'impatto dei nuovi di un anno fa Sky Sport

Intellera Consulting potenzia la sua struttura con sei nuovi partner Industria Italiana

Sono stati i loro ragazzi e le loro ragazze speciali a dare una nuova veste alle due panchine, formalmente inaugurate nei giorni scorsi insieme al sindaco Massimo Seri e agli assessori Dimitri Tinti e ...Nella seconda parte della stagione, la Formula 1 tornerà nel continente americano per tre fine settimana di gara consecutivi in altrettanti Stati, dal 20 ottobre al 5 novembre. Si tratta dei Gran Prem ...