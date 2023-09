Secondigliano | 58enne arrestato dopo 6 mesi di latitanza

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 28 settembre 2023) . Storia di un fuggitivo noto alle forze dell’ordine catturato Lo scorso 15 marzo il Tribunale di Bolzano su richiesta della locale Procura aveva emesso a suo carico un ordine di carcerazione per ricettazione ma da allora aveva fatto perdere le sue tracce. Parliamo di S.D.V.,digià noto alle forze dell’ordine. L’uomo avrebbe dovuto scontare una pena di 3 anni e 2di reclusione ma da 6si era nascosto, per lui quindi il decreto motivato dell’Autorità giudiziaria e lo status di “latitante”. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli non hanno mai smesso di cercarlo e le indagini – effettuate con attività tecniche e tradizionali – sono terminate questa mattina con la sua cattura. I militari, in prima linea nel web patrolling, hanno monitorato i ...