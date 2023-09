Se l’energia si conserva | perche? devo pagare la bolletta?

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 28 settembre 2023) E? un errore pensare al “consumo” di energia come al fatto cheche si usa per compiere un lavoro si perda. Come ci hanno insegnato a scuola,si. Noi possiamo usareelettrica per fare funzionare un frullatore, ma questo non influisce per niente sul bilancio complessivo di energia. Quello che in realta? abbiamo fatto e? stato trasformareda un tipo ordinato a un tipo disordinato. Dalla corrente, cioe? un moto ordinato di cariche dentro al filo elettrico, a un moto caotico provocato dal motore del frullatore, che si e? scaldato e ha trasferito questo calore alle molecole d’aria tutto intorno al motore, facendole muovere piu? velocemente ma in maniera disordinata. Se fossimo capaci di sommaredi moto di tutte le molecole che hanno ...