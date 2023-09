Se il padre è assente legittimo scegliere di prendere il cognome materno

(Di giovedì 28 settembre 2023) Una ragazza di Prato ha richiesto di assumere ildella madre dopo essere stata abbandonata dal, il quale ne nega il saluto anche quando la incontra per strada. L’istanza è stata inizialmente rifiutata dalla Prefettura di Prato, ma è poi stata accolta in ricorso al Tar. I giudici hanno dichiarato che “l’assegnazione deldeve intendersi funzionale alla migliore costruzione dell’identità del figlio”. Nel dettaglio, “Se ilsi disinteressa totalmente dei figli, sia dal punto di vista affettivo che economico, questi ultimi possono chiedere di cambiare ildel genitore con quello”. Ma cosa dice, esattamente, la legge riguardo al cambio di? Come ha dimostrato quest’ultimo caso, è possibile modificare il proprio ...

Lo dice una sentenza del Consiglio di Stato per il caso di una battaglia legale iniziata due anni fa. Il padre non salutava nemmeno la figlia. Per i ...

Il cinema balcanico,dal concorso per il Leone (da notare come le opere di due grandi nomi ... Volta e Zoe sono due cugine che vivono in un villaggio, con i genitori di Zoe dopo che ildi ...... ha i capelli color rame e lo sguardo, per "un'assenza forzata dai farmaci senza i quali ... Lui ha iniziato a vivere in strada a 16 anni, scappava dalle botte del. È entrato nell'eroina, ...

Padre assente, sì all'assunzione del cognome materno NT+ Diritto

Se il padre è assente, si può prendere il cognome materno Vanity Fair Italia

Tre anni fa, dopo un incontro fortuito, l'illuminazione dell'attrice Olivia Hussey e dell'avvocato Tony Marinozzi: chiedere 500 mila dollari di risarcimento ...Diventato padre nel 2006, sul suo blog scriveva «mi è nato un bel bambino, all'età in cui qualche mio compagno di scuola diventava nonno. Non credo di aver bisogno di dirti che una cosa del genere ...