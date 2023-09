Scopri quanto hanno speso per quattro pasti di pesce completi | il conto è incredibile!

Leggi su oggi-notizie

(Di giovedì 28 settembre 2023) Oggi Notizie Sei mai stato a Castellammare del Golfo e ti sei chiestopotrebbe costare un pasto completo in questa affascinante località siciliana? Bene, ti portiamo in un viaggio alla scoperta dei sapori e dei prezzi di questa perla del Mediterraneo. Castellammare del Golfo, situata nella provincia di Trapani, è un tesoro di bellezze naturali e patrimonio culturale. Ma la vera star qui è la cucina locale, un vero paradiso per i buongustai. I piatti tipici di Castellammare del Golfo Il primo piatto che salta in mente è il "couscous di", un piatto iconico che fonde sapori mediterranei con ingredienti di alta qualità. Ma non finisce qui. Altri piatti da non perdere sono il "caldofreddo", un piatto difresco cotto in un sugo di pomodoro piccante, e gli "arancini", sfere di riso fritto ripiene di varie delizie, ...