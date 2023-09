Sconto folle per la smartband Fitbit per pochissime ore!

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 28 settembre 2023) Su Mediaworld è possibile approfittare di un ottimoche vede laInspire 2 crollare di prezzoInspire 2 è unaall’avanguardia, progettata per offrire una soluzione completa per il monitoraggio del benessere personale. Questo dispositivo innovativo è dotato di funzionalità avanzate che ti consentono di tenere sotto controllo la tua attività fisica, la frequenza cardiaca e la qualità del sonno, il tutto in un design elegante e confortevole da indossare. Scopri l’offerta esclusiva disponibile sul sito di Mediaworld. ConInspire 2, puoi ottimizzare le tue sessioni di allenamento grazie alla rilevazione continua del battito cardiaco. Traccia le tue zone cardio, monitora il sonno e registra le calorie bruciate con maggiore precisione. Non ...