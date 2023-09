Leggi su it.insideover

(Di giovedì 28 settembre 2023) Samvel Shakhramanian, il presidente dell’autoproclamata repubblica, ha decretato lo scioglimento delnel territorio dell’Azerbaigian. L’Iran fornirà nuovisecondo l’Institute for the study of war. Secondo Greenpeace la centrale nucleare di Zaporizhzhia è a grave rischio per mancanza dilli. Il candidato repubblicanoha annunciato che in caso di vittoria, gli InsideOver.