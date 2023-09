Sciame sismico ai campi Flegrei | due gli scenari possibili

Anche oggi è in corso uno sciame sismico nei Campi Flegrei e in questo momento, secondo l’Ingv, è impossibile prevedere quanto potrà durare ...

sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei , vicino a Napoli. La scossa più forte alle 3:35, di magnitudo 4,2, è stata chiaramente avvertita in ...

Sebbene sia stato il fenomeno più rivelante degli ultimi 40 anni, lo Sciame sismico ai Campi Flegrei non spaventa troppo gli abitanti della provincia ...

Tante scosse in poche ore fanno tremare la terra in provincia di Napoli, dalle ore 05:06 del 26 settembre è in corso uno "sciame sismico ai Campi ...