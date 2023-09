Schumacher | arriva la pessima notizia | tifosi a bocca aperta

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 28 settembre 2023) Prende forma la griglia di Formula 1 per la prossima stagione, tra riconferme, sostituzioni e nuovi volti c’è anche un’eccellente esclusione per un figlio d’arte che si allontana sempre di più dal ritorno nella categoria regina nei motori. Le squadre di F1 continuano a completare la griglia per il 2024, dopo le conferme del duo Alpha Tauri (con Tsunoda e Ricciardo), il rinnovo di Zhou in Alfa Romeo, oltre le riconferme in tutti i top team. L’unica scuderia che ha ancora un sediolino scoperto è quella della Williams. Il team inglese ha ancora dubbi su chi dovrà affiancare il thailandese Alex Albon (porta bandiera e assoluto protagonista della Williams in questa stagione). Infatti Logan Sargeant è ancora in bilico per il prossimo anno. Il pilota americano che quest’anno si sta godendo la sua stagione da rookie non ha ancora convinto del tutto la scuderia inglese che complice i tanti ...