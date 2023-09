Schlein | “Migranti? Dal governo solo chiacchiere e distintivo | Meloni litiga in Europa e sta isolando l’Italia”

(Di giovedì 28 settembre 2023) “È unche suiè tutto. Noi abbiamo fatto sette proposte e non abbiamo avuto risposte ma non mi stupisce perché le leggi che hanno prodotto disastri portano le firme della destra: la Bossi-Fini non può che produrre irregolarità”. Lo ha detto in conferenza stampa a Montecitorio la segretaria del Partito democratico, Elly, sulla gestione deida parte deldi Giorgia. “Quello che sta facendo la destra è lasciare solasull’accoglienza perché si mette are con quei cinque Paesi che accolgono di più. E dove sono gli altri? Sono gli amici diche di accoglienza non vogliono proprio sentir parlare”. L'articolo ...

I migranti come priorità, l’Europa come colonna portante. Tanto che Elly Schlein a Montecitorio si lascia andare a una battuta: “Se Conte va a ...

MInoli gela. Come reagisce Parenzo Per Simone Gamberini, presidente di Legacoop nazionale, ..., Bocchino travolge la Germania Per il responsabile nazionale segreteria Pd sulla casa, ...... ' Oggi lanon è in grado di declinare una politica sull'immigrazione che abbia un ... Al suo stretto entourage, però, confida: 'Se tutti i partiti sostengono ricette di destra suie noi ...

Il successo di Prodi nel contenere i migranti e la ritrosia di Schlein a imitarlo Linkiesta.it

Schlein rivendica l’europeismo del Pd: “Se Conte va a destra sui migranti, ci regala uno spazio a… Il Fatto Quotidiano

Il governo vara l'ennesimo decreto legge su immigrazione e sicurezza. Controlli sull'età effettiva dei minorenni, 16enni ammessi nei centri per adulti ed espulsioni per chi è ritenuto pericoloso.Il blocco navale in acque albanesi imposto da Napolitano quando era ministro dell’Interno nel 1997 ha avuto risultati positivi. Un caso da cui si potrebbe prendere spunto oggi, ma la segretaria del Pd ...