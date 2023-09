Schlein di estrema sinistra? | Vendola | farneticazione comunista

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) Nichiè stato ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, e ha affrontato tutti i principali argomenti di attualità politica. Ovviamente non sono mancati gli attacchi ai “nemici” Meloni e Salvini, maè stato critico anche con il Pd, dove alcuni esponenti sono andati via lamentando uno spostamento “troppo a” del partito. “Evidentemente era scivolato talmente a destra che essere contro il finanziamento della guardia costiera libica che porta le persone nei lager significa spostarsi troppo a”, ha esordito. “Oppure la battaglia sul salario minimo - ha aggiunto - per me Ellyè espressione di unamoderata, che ha ragione di chiamarsianche se è moderata perché ad esempio è tutta interna alla logica ...